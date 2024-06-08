Коли Росія буде змушена відступати, вони зроблять свою справу, – Буданов про рейди добровольців

8 червня 2024, 22:04
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У березні 2024 року російські визвольні сили провели обмежену військову операцію на території країни-агресора. Вони зірвали плани наступу ворога на північні райони сусідньої Харківщини. Окрім того, відвернули значні окупаційні ресурси з інших фронтів.

Про це йдеться в шостому документальному фільмі циклу "Воєнна розвідка України" – "Легіони світла". У ньому Кирило Буданов заявив, що коли Росія буде змушена відходити, повстанці ще зроблять свою справу, передає 24 Канал.

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Буданов про рейди російських добровольців

Очільник ГУР зауважив, що Грайворонський район вже взагалі спорожнів. Також щось відбувається в самому Бєлгороді. Ситуація там важка. Росіяни на собі почали відчувати, як це — жити в умовах війни, наголосив Буданов.

У фільмі підкреслили, що своєю зухвалою операцією в Бєлгородській і Курській області повстанці зірвали плани наступу окупантів на північні райони Харківської області та відволікли значні ворожі ресурси з інших фронтів.

Станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили свої на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів. Коли радикально почнуться зміни й Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу,
– заявив Кирило Буданов.

Рейди російських добровольців

  • У березні, напередодні так званих "виборів" Путіна, російські добровольці за підтримки трофейних танків, бронетехніки стрімко прорвали кордон та увійшли на територію Бєлгородської й Курської областей.
  • У Курській вони занурилися вглиб на кілька десятків кілометрів, добровольці нав'язали бої та взяли під контроль село Тьоткіно.
  • На Бєлгородському напрямку захопили одразу кілька прикордонних населених пунктів. Зокрема, Козинка, Горьковський, Лозова Рудка.
  • Окрім того, російські добровольці почали бойові дії ще південніше, – на хуторі Нєхотєєвка й у селі Нова Таволжанка.
  • Найбільше російське місто біля кордону з Україною – Бєлгород почав щоденно потерпати від ударів і обстрілів, так само як і український Харків, наголосили в документальному фільмі.

Автор: Юлія Муріна