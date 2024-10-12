У нас є запит на справедливість, – офіцер НГУ про роботу ТЦК на масових заходах

У Києві, Львові та інших містах України працівники ТЦК провели масові перевірки у місцях скупчення людей. Суспільство доволі бурхливо відреагувало на такі дії.

Зокрема, резонансною стала поява працівників ТЦК та поліції після концерту "Океану Ельзи" у Києві. Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко у розмові з 24 Каналом пояснив своє ставлення до подібних рейдів.

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Запит на справедливість

Протягом 11 – 12 жовтня у багатьох містах України відбулися рейди ТЦК. Працівники територіальних центрів комплектування побували у багатьох місцях скупчення людей, зокрема на концертах, у торгових центрах і спортзалах.

Однозначно має бути справедливість щодо усього українського суспільства. В умовах боротьби за виживання, коли з трьох сторін на нас нападає ворог, я не розумію, які можуть бути інші точки зору, окрім того, що ми маємо робити усе, аби захистити в бою, в тилу, на фронті, на лінії розмежування,

– наголосив Володимир Назаренко.

Росіяни продовжують наступальні дії, ситуація на фронті вкрай важка. Військові відчувають не лише снарядний голод, але й брак людей.

"Я дуже негативно ставлюся до того, що дехто думає виключно про себе, умовно свій "холодильник" і включає егоїзм. Бо зараз той час, коли ми маємо зробити все для нашого народу, сім'ї, міста, аби ми далі могли сподіватися на верховенство закону, права та свободи загалом", – пояснив офіцер.

Військовий уточнив, що він вітає те, що підрозділи ТЦК проводять в мобілізацію. Водночас він додав, що це не має відбуватися у спосіб, який порушує права людини.

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У будь-якому разі людям, які підлягають мобілізації, насамперед треба нагадувати і про обов'язки. Зокрема, захистити Конституцію, в якій гарантуються її права. Це відповідний запит на справедливість,

– підкреслив Назаренко.

Мовиться, зокрема, про бажання справедливості військових, які воюють від початку великої війни та тих, хто пішов захищати батьківщину у перші роки російської агресії.

Демобілізація прямо залежить від мобілізації

Військовий переконаний, що цивільне життя має тривати. Однак обов'язком усіх тих, хто підлягає призову, є захист своєї держави.

Про жодний егоїзм не може й мовитися. Це просто обов'язок захистити, крапка. Ті питання, які підіймають у суспільстві про термін служби, прямо залежать від того, наскільки ефективно працюватиме мобілізація,

– зауважив Назаренко.

На думку офіцера ЗСУ, мобілізація має бути справедливою до всіх, а отже не може бути жодних винятків. Зокрема, економічного бронювання чи інших способів уникнення мобілізації.

"Найголовніше питання, повторюсь, це питання справедливості до всіх чоловіків мобілізаційного віку. Ми маємо розуміти, що з можливостями та ресурсами Росії, вони спроможні і 4 – 5 мільйонів поставити "під штик" в армію, тоді взагалі не мовитиметься навіть про ротації. Тому що держава та люди будуть змушені всі ресурси на захист", – пояснив військовий.

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У військових є потреба бачити, що мобілізація відбувається справедливо та немає "обраних", яких не стосується захист держави та свободи. Назаренко додав, що це б суттєво підняло мотивацію багатьох.