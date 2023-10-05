Е-реєстр "Оберіг" вже функціонує: у Раді проголосували за зміни та розповіли про особливості

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на 90%. Ба більше, за словами глави Мінцифри, він вже функціонує.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки розповів у ефірі телемарафону, що Верховна Рада 5 жовтня 2023 року вже проголосувала за проєкт закону № 10062. Він додає додаткових можливостей реєстру, пише 24 Канал.

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Що відомо про електронний реєстр "Оберіг"

Тепер всі реєстри, які є, МВС, ДПСУ, будуть об'єднані для того, щоб все це стікалось в одну базу і була можливість більш комплексно його використовувати,

– запевнив Костенко.

За його словами, проєкт закону додає змін до реєстру якраз в напрямку того, що ті реєстри, які є в правоохоронних та інших органах, вони можуть бути пов'язані між собою. Все для того, щоб туди могли додавати певну інформацію або брати дані з інших реєстрів, щоб не потрібно було, наприклад, бігти у військкомат при народженні третьої дитини.

"Це все буде відображатись у єдиній цій базі, в єдиному реєстрі", – пояснив народний депутат України.

За його словами, за цей реєстр Рада проголосувала ще декілька років тому, проте тільки зараз всі працюють над його створенням.

Електронний реєстр міститиме такі дані про військовозобов'язаного:

де народився, скільки років;

яка цивільна освіта, яка військово-облікова спеціальність;

де конкретно стоїть на обліку, в якому військкоматі;

та іншу інформацію з усіх реєстрів, які будуть підключені до "Оберегу".

Зокрема, там будуть дані про сімейний стан, відстрочки, місце навчання, лікування.

Оці всі питання, якщо він (реєстр – 24 Канал) буде доведений до кінця, мають бути в електронному реєстрі,

– заявив Роман Костенко.

Щодо захисту реєстру, то нардеп запевнив з посланням на очільника Мінцифри, що створений контур, який навіть немає натяку на те, що він буде зламаний.

"Та ми живемо в цифровому світі й у мене теж є таке питання. Тут ми можемо довіряти безпосередньо віцепрем'єру, який про це говорить", – запевнив нардеп.

Тож він додав, що не час відмовлятися від основних дублюючих паралельних реєстрів, щоб ми колись не отримали повалення цього реєстру й не залишились без бази військовозобов'язаних.

Роман Костенко додав, що до реєстру буде мати доступ кожен на своєму рівні. Наприклад, районний ТЦК та СП – матиме на своєму рівні, якщо це головний військком – має доступ до всіх обласних мобілізаційних ресурсів й так аж до Головного управління.

Окрім того, на думку нардепа, реєстр має залишати слід кожної людини, яка туди заходить.

Електронний реєстр "Оберіг" вже працює: що відомо