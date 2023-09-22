Створення реєстру олігархів відклали: до цього повернуться після війни

Закон про створення реєстру олігархів ухвалили ще у 2021 році. Поки триває воєнний стан ця ініціатива на паузі.

Кабінет міністрів змінив план заходів щодо того, як запобігти зловживанню надмірним впливом олігархами. Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.

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Закон мали ухвалити раніше

Згідно з документом, Реєстр олігархів планують зробити через три місяці з дня скасування воєнного стану.

Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Що відомо про Закон Зеленського про олігархів У 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проєкт президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати хоча б трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Закон про олігархів: останні новини