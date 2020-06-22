Запрацював реєстр роздрібних цін на товари першої необхідності: як це працює
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На період карантину уряд 22 червня запустив новий сервіс із декларування цін та дашборд. Щоправда працює він з перебоями. В Кабміні наголосили, що під час пандемії товари першої необхідності мають бути доступні кожному.
Декларування цін – тимчасовий захід. Постанова уряду діє лише на період карантину. Після цього ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
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Як це працює
- Бізнес через кабінет подає інформацію про зміни цін на товари в разі збільшення їх на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.
- Інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом.
- Українці слідкують за змінами цін через публічний дашборд.
Сервіс стосується таких товарів:
- протиепідемічного призначення: антисептики, дезінфектори, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту
- істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо.
На що українці витрачають найбільше грошей
- їжа й безалкогольні напої – 293 мільярди гривень або 40%;
- житло й комунальні послуги – 119 мільярдів гривень або 16%;
- транспорт – 62 мільярди гривень або 8,5%;
- алкоголь, цигарки й наркотики – 52 мільярди гривень або 7,1%;
- охорона здоров'я – 44 мільярди гривень або 6%;
- одяг і взуття – майже 35 мільярдів гривень або 4,7%;
- побутова техніка й предмети домашнього вжитку – 24 мільярди або 3,3%;
- відпочинок і культура – майже 24 мільярди або 3,2%;
- ресторани й готелі – 19 мільярдів або 2,6%;
- зв'язок – 18,6 мільярда гривень або 2,4%;
- освіта – 9,6 мільярда або 1,4%;
- інші витрати – понад 31 мільярд або 4,4%.