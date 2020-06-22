На період карантину уряд 22 червня запустив новий сервіс із декларування цін та дашборд. Щоправда працює він з перебоями. В Кабміні наголосили, що під час пандемії товари першої необхідності мають бути доступні кожному.

Декларування цін – тимчасовий захід. Постанова уряду діє лише на період карантину. Після цього ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. Актуально Їжа, алкоголь, транспорт: на що українці тратять найбільше грошей Як це працює Бізнес через кабінет подає інформацію про зміни цін на товари в разі збільшення їх на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.

подає інформацію про зміни цін на товари в разі збільшення їх на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру. Інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом.

Українці слідкують за змінами цін через публічний дашборд. Сервіс стосується таких товарів: протиепідемічного призначення: антисептики, дезінфектори, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту

істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо. Зверніть увагу! Держслужба статистика підрахувала, на що українці тратили найбільше грошей в першому кварталі 2020 року, який зачіпає і початок карантину. Всього українці витратили за 3 місяці понад 733 мільярди гривень, 40% з яких – на їжу й безалкогольні напої. На що українці витрачають найбільше грошей їжа й безалкогольні напої – 293 мільярди гривень або 40%;

житло й комунальні послуги – 119 мільярдів гривень або 16%;

транспорт – 62 мільярди гривень або 8,5%;

алкоголь, цигарки й наркотики – 52 мільярди гривень або 7,1%;

охорона здоров'я – 44 мільярди гривень або 6%;

одяг і взуття – майже 35 мільярдів гривень або 4,7%;

побутова техніка й предмети домашнього вжитку – 24 мільярди або 3,3%;

відпочинок і культура – майже 24 мільярди або 3,2%;

ресторани й готелі – 19 мільярдів або 2,6%;

зв'язок – 18,6 мільярда гривень або 2,4%;

освіта – 9,6 мільярда або 1,4%;

інші витрати – понад 31 мільярд або 4,4%.