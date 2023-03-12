На Заході назвали політика з найжахливішою зачіскою, – Politico
Джерело:Politico
У Дональда Трампа та Бориса Джонсона, що відомі, зокрема, своїми дивними зачісками, з'явився конкурент – естонський депутат від партії EKRE Рейн Еплер. Видання Politico визнало його таким, що має "найдивнішу зачіску європейської політики".
Рейн Еплер очолив рейтинг "політиків із найжахливішою зачіскою", який склало американське видання.
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Обігнав найвідоміших
Зачіска естонського депутата, в минулому міністра уряду від естонської партії EKRE, якого нещодавно було обрано до парламенту країни, виявилась такою жахливою, що йому вдалося обігнати визнаних володарів екстравагантних зачісок.
Серед них – експрезидент США Дональд Трамп, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та член британського парламенту Майкл Фабрикант.
Естонський депутат Рейн Еплер очолив рейтинг "політиків із найжахливішою зачіскою" / Фото з Twitter
Перукар – біженець, що помстився
Видання вважає, що зачіска Еплера виглядає, як шолом.
"Еплер явно не міг вирішити, яку стрижку він хоче, тому попросив їх усіх. Він виглядає так, ніби носить шолом, готовий до бою, або, можливо, оскільки Еплер і його партія є крайніми правими, його перукар – біженець, який вирішив помститися", – пише Politico.
Гучні заяви Дональда Трампа
- Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю похизувався, що за його президентства, росіяни нічого не захопили, бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. Він заявив, що на місці Байдена пішов би на домовленості з Росією. Каже, що "дозволив би" окупувати частину України.
- Також Трамп почав лякати людей, що "це найнебезпечніший час в історії нашої країни, і Джо Байден веде нас у "забуття". А ще "попередив", що "ми матимемо третю світову війну, якщо щось швидко не станеться".
- Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social про те, що вважає вибори 2020 року сфальсифікованими. Відтак, результати виборів потрібно скасувати він має знову очолити країну.
- Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що слова Трампа є "анафемою для душі нашої нації та мають бути засудженими". За словами Бейтса, не можна любити Америку лише тоді, коли перемагаєш.