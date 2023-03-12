На Заході назвали політика з найжахливішою зачіскою, – Politico

У Дональда Трампа та Бориса Джонсона, що відомі, зокрема, своїми дивними зачісками, з'явився конкурент – естонський депутат від партії EKRE Рейн Еплер. Видання Politico визнало його таким, що має "найдивнішу зачіску європейської політики".

Рейн Еплер очолив рейтинг "політиків із найжахливішою зачіскою", який склало американське видання.

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Обігнав найвідоміших

Зачіска естонського депутата, в минулому міністра уряду від естонської партії EKRE, якого нещодавно було обрано до парламенту країни, виявилась такою жахливою, що йому вдалося обігнати визнаних володарів екстравагантних зачісок.

Серед них – експрезидент США Дональд Трамп, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та член британського парламенту Майкл Фабрикант.

Естонський депутат Рейн Еплер очолив рейтинг "політиків із найжахливішою зачіскою" / Фото з Twitter

Перукар – біженець, що помстився

Видання вважає, що зачіска Еплера виглядає, як шолом.

"Еплер явно не міг вирішити, яку стрижку він хоче, тому попросив їх усіх. Він виглядає так, ніби носить шолом, готовий до бою, або, можливо, оскільки Еплер і його партія є крайніми правими, його перукар – біженець, який вирішив помститися", – пише Politico.

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