Це остання спроба Кремля, – політолог про візит Сійярто в Білорусь
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 13 лютого, прилетів до Білорусі представляти "мирну позицію" щодо війни в Україні на переговорах з білоруським колегою. Очевидно, що тут замішаний і Кремль.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, тут є кілька мотивів, які в черговий раз демонструють нахабну позицію Угорщини.
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Насамперед Угорщина спробувала у такий провокативний спосіб нагадати про себе. Вони чомусь ігнорують той факт, що Білорусь – така ж співучасниця війни, як і Росія. Інший момент – ЄС запроваджує і буде запроваджувати санкції проти Мінська. А візит глави МЗС Угорщини – це "плювок" в бік європейської дипломатії.
Прямо не дізнаємося, але не здивуюся, що тут було певне прохання від Путіна до Орбана щодо спроби знову розіграти карту з мирними перемовинами та компромісами. Як все збіглося, що були ще й заяви від Берлусконі та інших маргінальних політиків з європейських країн,
– зазначив Рейтерович.
На його думку, це, ймовірно, остання спроба Кремля використати свою європейську "5 колону", щоб вплинути на громадську думку в ЄС щодо війни в Україні. Вони намагалися робити це й раніше, але нічого не виходило.
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Угорщина робить все, щоб вилетіти з ЄС
Як наголосив Рейтерович, Орбану та частині угорських громадян не дають спокою минулі невдачі – зокрема Тріанонський договір з втратою територій. Їм можуть імпонувати підходи Путіна щодо претензій до сусідніх держав.
Вони говорять за компроміси. Але ці компроміси в їхньому розумінні має робити Україна. Угорці прямо про це не говорили, але натяки звучали. Що Україна має чимось поступити, вибрати менше зло, але війну припинити,
– зауважив Рейтерович.
Було б дуже добре, якби європейські партнери нарешті почали жорстко реагувати на дії Угорщини. Рейтерович наголосив, що Будапешт робить все, щоб створити прецедент і вилетіти з ЄС, хоч і такого механізму зараз немає. Але не може такого бути, щоб одна держава так нахабно поводилася і не була покараною.
Сійярто прилетів до Мінська
- У понеділок, 13 лютого, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прилетів до Білорусі. Він мав зустрітися з очільником МЗС Білорусі та міністром економіки. Сійярто заявив, що очікує від міжнародної спільноти "дій в інтересах миру".
- Позиція угорської влади є відверто проросійською. Там неодноразово закликали до завершення війни "мирним шляхом". Це передбачало переговори та поступки з боку України.
- А наприкінці осені Петер Сійярто відвідав форум "Росатома" у Сочі. Угорщина відкрито співпрацює з Росією, адже залежить від її енергоресурсів. Натомість багато інших європейських держав робили різні кроки, щоб позбутися енергозалежності від Росії.