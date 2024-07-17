Після замаху на Трампа виріс рейтинг Байдена: в чому причини

У США триває підготовка до виборів, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Після замаху на життя Дональда Трампа передбачали, що його рейтинги значно зростуть, однак суттєвих змін не відбулося.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що попри неприпустимість насильства у політиці та проти будь-якої людини, замах на кандидата від республіканців викликає багато запитань в американському суспільстві. Він зазначив, що американці по-різному сприймають цю подію.

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Рейтинги кандидатів у президенти США

Він наголосив, що у суспільстві очікували, що рейтинг Трампа після цього інциденту значно зросте і він стане беззаперечним фаворитом передвиборчих перегонів. Однак цього не відбулось.

За даними останньої соціології, після замаху на офіційного кандидата в президенти від республіканської партії, рейтинг змінився. Джо Байден скоротив відставання від Трампа до 1%, а Трамп отримав лише додаткових 2%,

– зауважив Максим Джигун.

Соціологи США підкреслили, що в американців через замах на Трампа його кандидатура викликає відчуття небезпеки та хаосу, на відміну від постаті Байдена. Політолог пояснив, що та ситуація, яка відбулася може повторитися і в майбутньому, а для політичної системи та для добробуту звичайних громадян це не хороший знак.