Рейтинг довіри очолив Зеленський, на другому місці – Разумков

Читать новость на русском

Серед українських політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський. Другу позицію посів спікер Дмитро Разумков, третю – Юлія Тимошенко.

Джерело:

"Рейтинг"

Президент продовжує посідати лідерську позицію у рейтингу довіри. Про це свідчать результати нещодавнього соціологічного дослідження.

Дізнайтеся Скільки українців готові голосувати за Зеленського: свіжий рейтинг

Рейтинг довіри до політиків

  • Володимиру Зеленському довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%.
  • Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%.
  • Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%.
  • Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%.
  • Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.
  • Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.
  • Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.


Кому з політиків довіряють і не довіряють українці / Скриншот

Що відомо про дослідження?

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Зверніть увагу! У минулому опитуванні цієї ж соціологічної групи були інші лідери. Так, очолював рейтинг довіри Зеленський, а на другому місці був Віталій Кличко. Третю сходинку займав Володимир Гройсман.