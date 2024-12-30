Катастрофічний рік для диктатора: Путін став одним із найбільших невдах у 2024, – Politico

Видання Politico назвало російського президента Владіміра Путіна одним із найголовніших невдах 2024 року. Там зауважують, що цей рік став катастрофічним для режиму кремлівського диктатора.

До списку лузерів також потрапили декілька європейських політиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Чому для Путіна 2024 рік став катастрофічним

Складним 2024 рік виявився для російської армії в Україні і не тільки.

Хтось пам'ятає обіцянку президента Росії Володимира Путіна підкорити Україну в ході триденної спецоперації? Що ж, у 2024 році вона продовжувалася погано, оскільки Україна не лише стримувала напади Росії, але й захопила шматок російської території під час наступу на Курську,

– пише Politico.

Там також зауважили, що з падінням у Сирії режиму Асада Путін "втратив свою точку опори" у регіоні. Усе через те, що російська економіка перегрівається через високу інфляцію та хронічну нестачу робочої сили.

До того ж в останні дні 2024 року Москві довелося просити вибачення за збитий азербайджанський цивільний літак. Хоча при цьому Росія своєї провини не визнала.

Хто ще у списку невдах від Politico

У рейтингу невдах від Politico також опинився президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Перший – зіткнувся з політичною кризою, адже його партія зазнала поразки на виборах до Європарламенту, а два його уряди впали протягом року. Другий – також втратив коаліцію, що стало причиною дострокових виборів та послаблення німецької економіки.

У тому ж списку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – він переживає економічну кризу і посилення опозиції, а також колишній диктатор Сирії Башар Асад, який повністю втратив свою владу і взагалі опинився у вигнанні, яке проводить у Росії.