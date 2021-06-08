Рейтинг партій у червні: "слуги" втрачають підтримку, "повертається" партія Ляшка

8 червня 2021 , 07:45
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Джерело:

КМІС

До Верховної Ради станом на початок червня можуть потрапити аж 7 політичних партій. У лідерах – "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили впродовж 27 травня – 1 червня 2021 року.

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"Слуга народу", "ЄС" та ОПЗЖ мають підтримку в межах статистичної похибки. Тому формально КМІС не може однозначно визначити, яка з політсил очолює рейтинг.

Це означає, що ці партії мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах. Найбільше наблизитися до них вдалося "Батьківщині".

Рейтинг партій у червні (серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором)

  • "Слуга народу" – 17,7%;
  • "Європейська солідарність" – 15,4%;
  • ОПЗЖ – 14,7%;
  • "Батьківщина" – 13,9%;
  • "Сила і Честь" – 8,0%;
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,0%;
  • "Партія Мураєва НАШІ" – 4,6%;
  • "Партія Шарія" – 4,5%;
  • "Свобода" – 3,4%;
  • "Голос" – 2,9%;
  • "За майбутнє" – 1,4%;
  • "ПроПозиція" – 0,9%;
  • "Опозиційний блок" – 0,5%;
  • інша партія – 1,2%.

Зауважимо, що опитування проводилося серед дорослого населення. До вибірки не включали території, які тимчасово не контролюються владою України.

Якими були показники партій у травні

У травні шанс потрапити у парламент мали 5 політичних партій: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ", "Батьківщина" та "Сила і честь". З великим відривом лідирувала панівна політсила.

  • "Слуга народу" – 24,8% серед тих, хто вже визначився та голосуватиме;
  • "Європейська Солідарність" – 13,5%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%;
  • "Батьківщина" – 11,8%;
  • "Сила і честь" – 5%;
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,1%;
  • "УДАР" – 4%;
  • "Партія Мураєва НАШІ" – 4%;
  • "Українська стратегія Гройсмана – 3,8%;
  • "Свобода" – 3,7%;
  • "Голос" – 3,3%;
  • "Партія Шарія" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 1,9%;
  • "Самопоміч" – 1,8%.
Зверніть увагу! Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 16 – 18 травня. У ньому взяли участь 2 500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%
Автор: Софія Мінджоса, Ірина Буртик