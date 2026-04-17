Підтримка Путіна падає шостий тиждень: рейтинги досягли мінімуму з початку війни
- Рівень схвалення діяльності Путіна впав до 66,7%, що є найнижчим показником з початку війни.
- Показник довіри до Путіна також знизився до 72%, порівняно з 78,7% на початку лютого.
Рівень схвалення діяльності президента Росії Володимир Путін знижується вже шість тижнів поспіль. За останніми даними, показники впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Російська соціологічна служба Всеросійського центру вивчення громадської думки зафіксувала подальше зниження рівня підтримки президента Росії Володимира Путіна.
Що відомо падіння рейтингу Путіна?
За результатами опитування, проведеного 6 – 12 квітня, рівень схвалення його діяльності впав до 66,7%, що є найнижчим показником із початку повномасштабної війни. Це на 1,1 відсоткового пункту менше, ніж тижнем раніше. Рівень довіри також знизився – до 72%.
Для порівняння, на початку лютого ці показники були значно вищими: схвалення становило 75,1%, а довіра – 78,7%. У березні рейтинги вперше опустилися нижче рівнів, зафіксованих напередодні вторгнення – 20 лютого 2022 року. Тоді схвалення становило 64,3%, а довіра – 67,2%.
Важливо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, що у Росії дозволили обережну публічну критику через обмеження інтернету на фоні погіршення економічної ситуації. Кремль боїться бунтів, тому дає суспільству контрольовано "випустити пар", що є небезпечним для путінської влади.
