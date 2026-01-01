Дональд Трамп змінив свою політику щодо Володимира Путіна. На тлі цього видання CNN опублікувало нові опитування щодо України та ставлення американців до ситуації.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що результати показують реальний стан справ. Судячи з них, зрозуміло, що політику Трампа не підтримують.

Яке ставлення американців до Трампа?

У грудні 2024 році Республіканська партія на чолі з Трампом переважала демократів на 2%. Сьогодні – у грудні 2025-го – республіканці програють на 20 пунктів. Варто наголосити, що опитування стосувалися виключно України. Незадоволення виборців очевидне.

А далі ще більше. Були питання про те, настільки Трамп позитивно налаштований до Росії. Опитування показали, що 48% людей думають, що він добре ставиться до Росії, а до України лише на 3%. Тобто на 45% симпатії до Росії перевищують,

– додав Борис Пінкус.

Також було питання про ставлення американців до конкретних особистостей. Наприклад, до Зеленського рівень прихильності зріс на 12%, ніж це було у 2024 році. А до Трампа впав на 14%. Щодо Путіна, то 73% опитаних вважають його головним ворогом для Америки.

До того ж можна згадати реакцію Трампа на нібито атаку по резиденції Путіна. Він став на бік росіян, тоді як американські генерали виступили з критикою та закликали не вірити Кремлю.

Зверніть увагу! Росіяни заявили, що 29 грудня Україна буцімто атакувала Новоградську область, де розташована резиденція Путіна. Кремль одразу пригрозив відповіддю та зміною переговорної позиції. Володимир Зеленський назвав це фейком, до того ж кількість дронів, їх маршрут не відповідають тому, про що говорить Росія.

"Я маю інформацію, що Конгрес готує дещо для Трампа. Мовиться про звіт, який базується на опитуваннях людей про те, чи готові вони голосувати за республіканців на наступних виборах. Майже у всіх штатах республіканці програють, тому демократи вже святкують перемогу", – підкреслив президент Республіканського клубу Рональда Рейгана.

Все це удари по іміджу Трампа. А саме політичний спадок є найбільш болючим місцем для американського президента. Він мріє, щоб йому встановили пам'ятники, називали центри. Для нього дуже важливо увійти в історію. Але треба підкреслити, що реакція народу, результати опитувань не дозволять Трампу вступити у гру з Путіним.

Останні заяви Трампа про війну