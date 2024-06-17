У Резерв+ оновили дані 1,5 мільйона українців з усього світу: які країни найактивніші
Джерело:Міноборони України
У застосунку Резерв+ оновили дані вже 1,5 мільйона українців у всьому світі. У Міноборони назвали країни, де дані оновили найбільше українських чоловіків.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що через Резерв+ оновили дані найбільше чоловіків призовного віку. За її словами, найменше військовозобов'язаних оновили дані через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Дивіться також Що робити, якщо у Резерв+ отримали сповіщення "у розшуку"
Що відомо про оновлення даних через Резерв+
Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 мільйона громадян оновили дані через мобільний застосунок,
– заявила заступниця Рустема Умєрова.
За її словами, серед користувачів застосунку є 210 000 військовозобов'язаних жінок.
Найактивніше оновлюють дані за кордоном у:
- Польщі,
- Німеччині,
- Чехії,
- Канаді,
- США.
Катерина Черногоренко заявила, що дані також оновили:
- через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – понад 233 000 українців,
- через ТЦК та СП – 208 тисяч громадян України.
Посадовиця вкотре нагадала, що оновити дані треба до 16 липня. Через застосунок це можна зробити, завантаживши його в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
До речі, раніше понад 700 тисяч українців після оновлення даних через Резерв+ отримали сповіщення про те, що перебувають в розшуку. Тоді заступниця міністра оборони пояснила, що це помилка. Щоб її виправити:
- треба прийти в ТЦК та СП;
- чекати, якщо немає можливості відвідати Територіальний центр.
Оновлення даних через Резерв+: останні новини
- У Міноборони України пояснили, що 17-річні українці за кордоном мають оновити дані. Це можна зробити через дипломатичні установи, проте у застосунку Резерв+ такої можливості немає.
- Нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що з 18 червня застосунок Резерв+ матиме повну юридичну силу.
- Однак електронних повісток через електронні кабінети не буде, також через електронні засоби комунікації направляти на ВЛК не можуть.
- Проте у міністерстві запевняли, що у Резерв+ буде QR-код, який буде аналогом паперового військового квитка. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що QR-код дозволить перетинати кордон без паперового документа.