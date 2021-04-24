Резерв першої черги: хто такі резервісти в Україні

З кого складається оперативний резерв першої черги в Україні, кого зможуть призивати до армії без мобілізації та як на це впливає вік резервістів – у нашому матеріалі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період.

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Це – запасний ресурс української армії, який, в разі чого, дозволяє швидко доукомплектувати бойові військові частини підготовленими громадянами.

На відміну від військовослужбовців запасу, в мирний час вони проходять службу виключно на добровільній основі. В особливий період (який діє в Україні з 2014 року) до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, які звільнені з військової служби за призовом під час мобілізації, строкової служби, військової служби за контрактом.

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Граничний вік для служби у військовому резерві:

60 років – для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу;

65 років – для вищого офіцерського складу.

Що ще відрізняє резервістів від військовослужбовців запасу – планомірний військовий вишкіл. За успішне виконання програми підготовки протягом року отримують грошову винагороду у розмірі не більше двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць.

Резерв буває:

оперативний;

мобілізаційний;

громадський.

Це ті, кого одразу призивають на допомогу у випадку активізації бойових дій, будь-де — чи на лінії розмежування, чи на окремих ділянках державного кордону.

Оперативний резерв першої черги — найбільш боєздатний. До нього входять люди з досвідом участі в бойових діях, які підписали контракти і проходять службу в резерві, а в особливий період — також всі, хто відслужив в зоні бойових дій у віці до 40 років.

Цих резервістів використовують для доукомплектування:

органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу Збройних Сил,

органів управління, військових частин та підрозділів інших утворених відповідно до законів України військових формувань

правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецзв’язку.

Оперативний резерв другої черги — військовослужбовці старшого віку, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Резерв другої черги складається з резерву нарощування та територіального резерву.

Резерв нарощування – це резервісти та військовозобов’язані, призначені для комплектування органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які не увійшли до бойового складу Збройних Сил, зокрема тих, що формуються в особливий період (стратегічних резервів), військових навчальних закладів, установ та організацій, нових органів управління, військових частин та підрозділів інших військових формувань.

Територіальний резерв включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони.

Це військовозобов'язані громадяни, котрі закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Ці резервісти призначені для комплектування:

вищих військових навчальних закладів,

навчальних частин (центрів) з метою доукомплектування особовим складом органів військового управління,

органів управління,

військових частин, установ та організацій Збройних Сил та інших військових формувань.

Це ті, хто добровільно бере участь у гарантуванні нацбезпеки й оборони держави. Цей резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

Резервістів громадського резерву можуть залучати для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

В разі чого, громадський резерв мобілізується в останню чергу у разі найгіршого сценарію розвитку подій.

Тут все просто: якщо ви підписували відповідне повідомлення – ви резервіст. Якщо ні – то ні.

За бажання, кожен може пройти службу у військовому резерві і стати резервістом. Для цього треба вивчити умови проходження такої служби в найближчому територіальному центрі комплектування та пройти медкомісію.

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Остаточне рішення про зарахування до військового резерву ухвалює командир частини, у складі якої резервіст виконуватиме завдання. У разі його згоди, укладають контракт, що регламентує відносини під час проходження служби.