У ДПСУ прокоментували, як працює на кордоні Резерв+

Минув тиждень відколи при перетині кордону можна скористатися QR-кодом у застосунку Резерв+. У ДПСУ розповіли про результати нововведення.

Наразі прикордонники приймають і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Прикордонники перевіряють усю інформацію

Андрій Демченко зауважив, що обидва документи мають однакову юридичну силу.

"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі – чи в паперовому вигляді, чи в електронному, – була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", – сказав він.

Речник ДПСУ нагадав, що це мають бути відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Зокрема, мовиться про заброньованих, непридатних та багатодітних.

Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах,

– зауважив Демченко.

Так, прикордонники, маючи доступ до системи "Оберіг", можуть перевірити, чи не підроблений надають їм документ. Якщо вони матимуть на це підозри, то перевірятимуть, чи відповідає вказана інформація дійсності.