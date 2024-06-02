Понад 155 тисяч жінок вже оновили дані через "Резерв+: скільки громадян заброньовані
Джерело:УП
Більш ніж мільйон громадян оновили свої облікові дані через застосунок Резерв+. Йдеться не тільки про чоловіків, а й про жінок.
У Міноборони сказали, скільки жінок вже оновили дані через застосунок. Також назвали кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку від мобілізації.
Цікаво Коли Резерв+ вважатиметься повноцінним електронним кабінетом: у Міноборони озвучили нюанси
Скільки жінок оновили дані через Резерв+
Облікові дані через Резерв+ оновили понад 155 тисяч жінок. У Міністерстві оборони вкотре наголосили, що в застосунку треба реєструватися тільки військовозобов'язаним жінкам, що передбачено законом і правилами військового обліку. Зокрема, йдеться про тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту, а також резервісток.
Уже 1,35 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. З них майже 141 тисяча заброньовані, понад 80 тисяч мають відстрочку, а ще більш ніж 183 тисячі виключені з військового обліку.
Дізнайтеся також Що буде після оновлення даних у Резерв+ і чи варто видаляти додаток
З безпідставного розшуку зняли понад 700 тисяч українців
- Напередодні в Міноборони повідомили, що виправили помилку, через яку в застосунку Резерв+ частина громадян мали статус "у розшуку". Його безпідставно відображало у більш ніж 700 тисяч українців. Таку відмітку отримали навіть деякі військовослужбовці.
- Також в оборонному відомстві порадили авторизуватися в застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус. Якщо система зняла вас з "розшуку", звертатися до ТЦК вже не потрібно.