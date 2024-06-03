У застосунку Резерв+ з'явиться функція онлайн-рекрутингу

У застосунок Резерв+ в майбутньому планують додати функцію онлайн-ректрутингу. Військовозобов'язані українці зможуть переглянути вакансії та подати заявку.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катарина Черногоренко, передає 24 Канал.

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У Резерв+ з'явиться онлайн-рекрутинг

Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку,

– зазначила посадовиця.

Нещодавно речник Міноборони заявив, що близько 1,5 мільйона громадян вже оновили свої облікові дані. Також Дмитро Лазуткін зауважив, що лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв+.

Скільки жінок оновили дані через Резерв+