Кидають не для наступу: з якою метою Росія залучила додаткові резерви на фронт

Росія хотіла зупинити контрнаступ ЗСУ за допомогою резервів та сил, які мала на передовій. Ворог хотів виснажити українську армію та зробити її підрозділи майже небоєздатними.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що план росіян з радянських та російських підручників, і його видно неозброєним оком.

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Ворог із серпня розгортав 25-ту та 18-ту загальновійськову армію. Це робили на базі Західного та Південного російського військового округу. Повністю ці сили мали бути готовими до грудня. Окупанти хотіли виснажити ЗСУ у наступі, а потім піти у свій наступ двома арміями.

Це завдання їхнє було. Але не змогли вони ані виснажити ЗСУ, ані зробити небоєздатними, ані повністю зупинити контрнаступ. Це видно і по Півдню, Бахмуту,

– наголосив Сазонов.

Росіяни не повністю розгорнули ці дві армії. Наприклад, з 25-ї армії залучили лише 80% особового складу та 50 – 55% техніки. Ці сили ворог планував кинути у наступ на Куп'янському напрямку.

"А вони їх кидають затикати дірки в обороні, посилювати оборону, бо зупинити контрнаступ ЗСУ вони не змогли. Тобто грудневий "великий наступ", який планувала Росія, було зірвано", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Яке завдання мали окупанти: дивіться відео

Що відомо про резерви, які перекинув ворог