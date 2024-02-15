Білорусь впроваджує режим КТО на кордоні з Україною: у ДПСУ розповіли, чи існує загроза

У прикордонному регіоні Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції. Однак, це більш схоже на привернення уваги.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він додав, що значної активності у цьому районі прикордонники не фіксують.

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ДПСУ про новини з Білорусі

КДБ Білорусі 15 лютого повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Андрій Демченко розповів, що впровадження режиму КТО біля кордону з Україною більш схоже на привернення уваги. Він зазначив, що в цьому районі планувалося проведення чергових навчань – їх організовують в Білорусі постійно.

Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо,

– зазначив Демченко.

Прикордонники продовжують укріплювати український кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій.

Чи є загроза наступу