Режим Лукашенка отримує тисячі доларів з одного нелегального мігранта
Джерело:Polskie Radio
У Білорусі заробляють гроші на мігрантах, які намагаються нелегально потрапити через Білорусь в інші європейські країни. За одну особу режим Олександра Лукашенка отримує від 2 до 14 тисяч доларів.
Ці гроші йдуть до білоруських державних установ. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин.
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Режим Лукашенка заробляє тисячі доларів на мігрантах
Він розповів, що білоруська влада створила міграційний шлях, доходи від якого сягають десятків мільйонів доларів. Ці гроші й підживлюють режим самопроголошеного президента Білорусі.
Мігранти готові заплатити дуже високі суми, аби потрапити через Білорусь до Західної Європи. В залежності від траси так званого "пакету" люди платять від 2 тисяч доларів. Іноді вартість послуг доходить до 12 – 14 тисяч доларів за одну особу.
Жарин відзначив, що фінансову користь від стягування мігрантів до Білорусі мають:
- мінський аеропорт;
- білоруські авіалінії Белавиа, які опинилися на межі банкрутства через санкції Євросоюзу.
Крім цього, гроші надходять і до адміністрації Лукашенка.
Адже президентська адміністрація контролює туристичне бюро "Центр-курорт". Тобто туристичне бюро, яке оформляє запрошення для мігрантів, на підставі яких ці люди приїжджають до Білорусі,
– пояснив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб.
І додав, що доходи від такої схеми отримують також силові структури. Зокрема мовиться про Комітет білоруських прикордонників, який бере участь у штурмуванні польського кордону і нищить огорожу, встановлену з боку Польщі.
Наплив мігрантів з Білорусі: що про це відомо
- У серпні 2021 року Литва поскаржилась на рекордну кількість мігрантів, які потрапили з Білорусі. Глава МЗС Литви звинуватив режим Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи на кордоні між країнами.
- Також десятки тисяч людей намагаються перетнути кордон Польщі з боку Білорусі. Через наплив біженців Польща хоче побудувати там надійне загородження.
- Від початку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні виявили вже тіла 5 нелегальних мігрантів.
- Парламент Польщі затвердив зміни до законодавства, які дозволяють висилати нелегалів, яких затримують на кордоні.