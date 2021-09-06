Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми

Одразу 2 опозиціонери режиму Олександра Лукашенка опинилися за ґратами. Жертвами репресій стали Марія Колесникова та Максим Знак.

Суд звинуватив їх у "таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Важливо Білоруським опозиціонерам висунули нові обвинувачення

Опозиціонерів засудили до понад 10 років в'язниці

Вирок Колесниковій та Знаку оголосили 6 вересня. Це була єдина відкрита частина закритого судового процесу. Суд визнав опозиціонерів винними за всіма інкримінованими статтями, а саме:

частина 1 статті 357 (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом);

частина 3 статті 361 (публічні заклики до захоплення державної влади);

частина 1 статті 361-1 (створення екстремістського формування або керівництво таким формуванням або входять до нього структурним підрозділом).

Як наслідок – Марію Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Максима Знака – 10 років колонії посиленого режиму.

Вирок не вступив в законну силу і може бути оскаржений.

Адвокат Володимир Пильченко розповів, що останнє слово Максима Знака тривало приблизно 3 години, суд його не перебивав. Виступ Марії Колесникової був більш емоційним, її кілька разів в процесі перебивали, бо суд називав її пояснення такими, що "не стосувалися обставин справи".

Під судом опозиціонерів підтримували декілька десятків активістів. Вони прийшли без плакатів та прапорів, аби не наражати себе на небезпеку.

Колесникову і Знака підтримували під судом: дивіться відео

Затримання Колесникової та Знака

Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.

Їм обом одразу ж висунули звинувачення у захопленні влади.

Що відомо про засуджених? Марія Колесникова – білоруська політична діячка, яка після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську. Максим Знак – адвокат та член президії Координаційної ради опозиції Білорусі.

Додамо, що раніше силовики Лукашенка намагалися депортувати Марію Колесникову з Білорусі. Опозиціонерка порвала свій паспорт і таким чином уникла депортації.