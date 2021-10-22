Режим надзвичайного стану: Молдова відреагувала на газову кризу

Молдавські парламентарі вирішили ввести в країні режим надзвичайного стану в сфері енергетики. Він діятиме впродовж місяця, з 22 жовтня до 20 листопада.

Відповідне рішення ухвалили після засідання профільної комісії. Депутати запропонували ввести в Молдові режим надзвичайного стану і цю ініціативу підтримали.

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Режим надзвичайного стану в Молдові

Прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця виступила на пленарному засіданні парламенту. Вона попросила ввести режим НС, оскільки це дозволить обійти деякі законодавчі процедури та прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Під час режиму надзвичайного стану в Молдові виділять фінанси для закупівлі необхідного об'єму природного газу. Можлива раціоналізація споживання цього та інших енергоресурсів.

Про усі зміни ситуації населення країни обіцяють повідомляти у медіа. Передбачені також оперативні інструменти збору платежів з користувачів за використаний природний газ.

Домовленості з Україною

Гаврилиця зазначила, що уряд Молдови розглядає усі можливі сценарії імпорту газу. Зокрема мовиться і про використання наявних міжмережевих з'єднань з Україною та Румунією.

Молдавська влада веде переговори і з російським "Газпромом". Втім газовидобувна монополія не хоче змінювати контракт і збирається продовжити його виключно на попередніх умовах.

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