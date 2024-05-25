Таємниці "Об'єкта 53": російська ФСО випадково розсекретила "нутрощі" резиденції Путіна

Федеральна служба охорони Росії втрапила у скандал, випадково "засвітивши" резиденцію Путіна у Ново-Огарьово. Це одне з найбільш засекречених місць на території країни-агресорки, що називається "Об'єкт 53".

У цьому особняку Владімір Путін живе, проводить наради Радбезу та інші зустрічі. Там зроблена копія кабінету президента Росії у Кремлі, а також розміщений бункер.

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Розкриття резиденції Путіна

Зазначається, у Росії за розкрадання коштів з цієї резиденції Путіна засудили групу співробітників ФСО та бізнесменів. Більшість матеріалів, зрозуміло, були засекречені. Особливо це стосувалося частини, де детально описаний інтер'єр та інші "нутрощі" "Об'єкта 53".

Проте СКР та ФСО вирішило подати на обвинувачених ще й цивільний позов. І внаслідок цього у відкритому доступі без будь-яких поміток "секретно" опинилися ті самі документи, що детально описують резиденцію російського диктатора. Деякі матеріали можна було завантажити прямо з сайту.

Таким чином, з секретних документів по "Об'єкту 53" стало відомо, що у приміщеннях для персону постійно чергують чотири лікарі та 111 охоронців. Останні працюють у чотири зміни по 2 години.

Для охоронців із ФСО прямо на території, де живе Путін, обладнано тир зі стрілецькою галереєю, довжиною 50 метрів, приміщенням для чищення зброї тощо. У кімнатах, де приймають їжу обслуга і охорона Путіна, постійно чергує охорона з чотирьох осіб, мабуть, стежить, щоб їх усіх не отруїли. Також прямо в Ново-Огарьово розташований кінологічний розплідник,

– пише ВЧК-ОГПУ.

За словами ЗМІ, вони мають подвійне призначення. Крім службових собак, там перебувають і собаки, подаровані Путіну, зокрема главами інших держав.

Документи щодо "Обєкта 53", які потрапили у відкритий доступ: дивіться фото

Бункери Владіміра Путіна