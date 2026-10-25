Понад 50 позицій ППО: навколо резиденції Путіна на Валдаї звели ще одне кільце оборони

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували ще одне кільце веж протиповітряної оборони. Загальна кількість фіксованих позицій ППО у цьому районі вже перевищила 50 об'єктів.

Нове зовнішнє кільце захисту розташоване у радіусі 50 кілометрів від диктаторського будинку та охоплює стратегічні об'єкти. Про це пишуть "Радіо Свобода" та OSINT-аналітики.

Що відомо про нові комплекси?

Довкола резиденції диктатора розмістили зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Оборона зокрема пролягає через військову базу Хотилове, де облаштовано запасний аеродром Путіна та залізничну гілку до резиденції.

Також кілька веж ППО спорудили на березі Вишневолоцького водосховища поблизу острова Лисячий. Журналісти пишуть, що російські військові збудували там нову біолабораторію, ймовірно, пов’язану із програмою біологічної зброї.

У жовтні супутникові знімки зафіксували розміщення озброєння на південній частині нового кільця. Позиції у північній зоні оборони російські військові можуть звести у найближчі місяці.

Загалом навколо Валдаю тепер відомо про усього вдвічі менше позицій ППО, ніж у всій Московській області. У Валдайському районі проживає менш ніж 100 тисяч осіб.



Кільце ППО довкола резиденції Путіна / RFE/RL

Зазначимо, що у січні 2026 року у Кремлі заявляли, що Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї дронами, проте в Києві відкинули ці звинувачення. Чимало незалежних експертів, а також Центральне розвідувальне управління США сумнівались у правдивості російських заяв. Проте Дональд Трамп повірив Путіну.

Нагадаємо, що раніше поблизу диктаторського будинку також звели чотири башти для комплексів ППО. Найближча споруда розташована лише за 400 метрів від резиденції Путіна.