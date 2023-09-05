"Намагалися атакувати резиденцію Путіна": росіяни бідкаються про нову атаку безпілотниками

Російським загарбникам постійно маряться у небі якісь невідомі безпілотники, що буцімто намагаються атакувати їхні міста. Цього разу фантазія окупантів розгулялася й вони заявили, що "дрони намагалися влучити по резиденції Путіна".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зрештою росіяни, як завжди, відзвітували, що "ворожі цілі знищила вітчизняна ППО", передає 24 Канал.

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У Росії намагалися атакувати резиденцію Путіна

Пропагандисти зазначили, що вночі 5 вересня "невідомі дрони" спробували атакувати Москву, а також резиденцію президента Росії. Цей будинок Путіна розташований поблизу населеного пункту Завидово у Тверській області країни-агресорки.

У мережі також з'явилося відео, буцімто збиття цього "ворожого безпілотника". Окупанти у своєму пропагандистському дусі рапортували про "роботу ППО".

Резиденцію Путіна намагалися атакувати безпілотники: дивіться відео

Крім цього, російські пропагандисти заявили, що дрони також прилетіли у Підмосков'я. Зокрема, уламки цих літальних апаратів нібито впали на гараж із газовими балонами в Павлівській Слободі, що в Московській області.

Росіяни бідкаються, що під час пожежі було чути кілька сильних вибухів. До того ж мер російської столиці Сєргєй Собянін розповів, що "ППО знищила безпілотники в Калузької області та в Істринському районі Підмосков'я".

У Москві вночі було неспокійно