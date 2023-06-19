Стратегічна зустріч: чого очікувати від переговорів між міністрами оборони України й Ізраїлю

Найближчими днями, за даними ЗМІ, міністр оборони України Олексій Резніков поговорить зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Це будуть перші такі переговори з початку повномасштабного вторгнення. А Україні та Ізраїлю є про що говорити.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, є низка важливих питань, які Україна та Ізраїль вже давно мали б обговорити.

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Про що говоритимуть Резніков та Галант

Як наголосив Галант, ця розмова – стратегічно важлива для України. Насамперед в обох країн є спільний ворог – Іран. Тому було б цілком доречно обговорити цю загрозу та можливі кроки для протидії.

Іран також прямо або опосередковано підтримує країни, які направлені проти Ізраїлю. Тому ми союзники з Ізраїлем. Тому йдеться про боротьбу проти безпілотників; балістичних ракет, які хотіли дати Росії. Завдання ударів по центрах прийняття рішень та інші дії розвідувального характеру. До прикладу, інформація про конкретні постачання,

– зауважив Маломуж.

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Найімовірніше, Резніков також говоритиме про військову допомогу для України. Йдеться не лише про системи виявлення ракетних ударів, які Ізраїль вже передав. Може бути і фронтове ППО, а в перспективі можна буде й домовитися про системи на кшталт "Залізного купола".

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