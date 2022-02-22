Резніков каже, що Росія своїми рішеннями по Донбасу будує нову берлінську стіну

Олексій Резніков заявив, що Росія не просто визнала своїх маріонетках на Донбасі. Вона визнала власну агресію проти України.

Своїми діями Володимир Путін заперечив багаторічний наратив Кремля про те, що Росія не є стороною конфлікту. Тепер світ має відреагувати на це.

До теми У "Слузі народу" пропонують розірвати дипломатичні відносини з Росією через рішення Путіна

Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?

– наголосив міністр оборони.

Що відомо про визнання бойовиків

21 лютого Володимир Путін "легітимізував" своїх маріонеток на окупованому Донбасі. Росія та бойовики навіть підписали договорів про "дружбу", згідно з яким російські військові офіційно увійдуть на окупований Схід України.

Ба більше очільник Кремля почав відкрито погрожувати Україні.

Через це президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки. Тепер вона працюватиме 24 на 7.

Партнери України обурилися через рішення Путіна. Український президент терміново поговорив телефоном з Джо Байденом, Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном та іншими політиками.

Держави готуються запровадити санкції проти Росії.

Уночі проти 22 лютого в окупованому Донецьку помітили колони російських танків.

До теми дивіться відео про визнання Путіним фейкових республік на Донбасі:

Повний текст публікації Олексія Резнікова у твітері:

Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?