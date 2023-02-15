Це було рішення мого президента, – Резніков відповів, чи залишиться міністром оборони

Олексій Резніков розставив всі крапки над "і" у питанні свого перебування на посаді міністра оборони. Він заявив, що це було рішення президента Володимира Зеленського.

Олексій Резніков відреагував на чутки про можливу відставку під час розмови з журналістів. Міністр оборони повідомив, що упродовж найближчих місяців залишатиметься на посаді.

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Це було рішення мого президента,

– заявив Резніков.

Нещодавно міністр оборони озвучив прізвища своїх майбутніх заступників. Мовиться про Олександра Павлюка, Віталія Дейнегу та Андрій Шевченка.

Напередодні Резніков побував на засіданні "Рамштайн"

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 14 лютого у Брюсселі. Резніков згодом зауважив, що він задоволений результатом.

"Сьогодні під час засідання за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув послання від всіх – повна підтримка України до перемоги на полі бою", – заявив міністр.

Також міністр оборони зустрівся з Єнсом Столтенбергом – генсеком НАТО.

Резніков додав, що пріоритетом є:

забезпечення Сил оборони України усім необхідним,

навчання українських захисників, які йтимуть у контрнаступ, як використовувати техніку, що надходить від країн Заходу.

Ллойд Остін – міністр оборони США – заявив, що Україна має перемогти. А Єнс Столтенберг зауважив, що постачання зброї потрібно пришвидшити.

"Коли хтось починає говорити про ризики від постачання допомоги для України, насправді у цьому контексті існує лише один ризик – якщо зло переможе. Це був би дуже показовий приклад для інших тоталітарних режимів", – зауважив Резніков.

Ймовірну відставку Резнікова обговорювали декілька тижнів

На тлі корупційних скандалів у Міноборони в Україні почали активно обговорювати можливу відставку Резнікова. З'явилися навіть заяви, що посаду обійняти може Кирило Буданов – начальник ГУР МО. Давид Арахамія заявив, що генерал-майор Буданов очолить відомство й наголошував, що це – абсолютно логічно для воєнного часу.

Федір Веніславський розповів, що можливе звільнення Резнікова обговорювали на засіданні фракції.