Запрошення США до танцю, – Резніков про причини російського загострення на Донбасі

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Олексій Резніков назвав причини загострення ситуації на Донбасі. На його думку, вони не пов'язані безпосередньо з Україною.

Джерело:

"Свобода слова"

Що заявив Резніков

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважає, що є 2 причини загострення на Донбасі.

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Це загострення – це перемикання уваги з внутрішнього порядку денного, до зовнішнього. А також запрошення до танцю у першу чергу США,
– сказав чиновник.

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, що у Росії зараз багато проблем, водночас наближаються парламентські вибори. Через це Кремль хоче привернути увагу населення до іншого.

"Найвищий рейтинг Путіна був після окупації Криму. Зараз він падає – це і є причина ескалації", – наголосив Загороднюк.

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Розташування російських угрупувань біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу