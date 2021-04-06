Запрошення США до танцю, – Резніков про причини російського загострення на Донбасі

Олексій Резніков назвав причини загострення ситуації на Донбасі. На його думку, вони не пов'язані безпосередньо з Україною.
Джерело:"Свобода слова"
Що заявив Резніков
Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважає, що є 2 причини загострення на Донбасі.
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Це загострення – це перемикання уваги з внутрішнього порядку денного, до зовнішнього. А також запрошення до танцю у першу чергу США,
– сказав чиновник.
Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, що у Росії зараз багато проблем, водночас наближаються парламентські вибори. Через це Кремль хоче привернути увагу населення до іншого.
"Найвищий рейтинг Путіна був після окупації Криму. Зараз він падає – це і є причина ескалації", – наголосив Загороднюк.
Головне про загострення на Донбасі
- Ситуація на Донбасі загострилася 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинули 4 наших військових.
- Крім того, 6 квітня впродовж доби окупанти вбили ще двох українських бійців.
- За даними розвідки, Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом бойових навчань. Крім того, вона планує спробувати просунутись вглиб України.
- Президент США Джо Байден, а також американські міністри заявили, що не залишать Україну на одинці у разі російської агресії.
Розташування російських угрупувань біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу