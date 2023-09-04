Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
4 вересня 2023, 09:51Читать новость на русском
Джерело:Олексій Резніков
Олексій Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку з посади міністра оборони України. Він повідомив, що до звіту вже готовий.
Це трапилось 4 вересня 2023 року. Перед цим звільнення міністра анонсував Володимир Зеленський.
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Що відомо про заяву Резнікова
На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий,
– написав Олексій Резніков.
Заява Резнікова про відставку / Фото з фейсбуку міністра
Що цьому передувало
- Олексія Резнікова призначили міністром оборони України 4 листопада 2021 року після відставки Андрія Тарана. Саме Резніков працював на посаді з початку вторгнення, їздив на перемовини з Кремлем до Білорусі та на зустрічі у форматі "Рамштайн", де міністри обговорювали передачу зброї України.
- Після низки скандалів з'явились чутки про ймовірну відставку Резнікова. Зокрема, найгучнішими були про яйця за 17 гривень та ціни на куртки для Збройних Сил України.
- Ще 31 серпня нардеп Ярослав Железняк заявив, що Олексій Резніков може піти з посади міністра оборони України, а замість нього призначать Рустема Умєрова – нинішнього голову Фонду держмайна.
- Тоді ж мовилось, що Резніков поїде послом у Велику Британію. Однак сам нинішній міністр оборони заявив, що він "не в курсі", що його можуть призначити послом у Британію.
- Під час вечірнього звернення 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що вирішив змінити міністра оборони України. Президент підтвердив, що запропонує ухвалити це кадрове рішення парламенту вже цього тижня. Замість Резнікова очолити відомство має Рустем Умєров.