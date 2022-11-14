Кожне літо в Херсоні, – Резніков поділився теплими спогадами про дитинство на Півдні

Новини про звільнення Херсона потішили всю країну. І у кожного українця були свої приводи для радощів.

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував радісну звістку з Півдня. Він поділився теплими спогадами про Херсон.

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Резніков пригадав дитинство в Херсоні

Зокрема, Резніков пригадав своє дитинство в Херсоні. Він наголосив, що це місто має для нього особливе значення.

Міністр оборони опублікував світлину з пресофіцером 503-го батальйону морської піхоти Олексієм Годзенком, де той стоїть біля кінотеатру "Україна".

Кожне літо, коли був малим, я проводив в Херсоні. Бабуся й дідусь, мамини батьки, жили тут. Тут я ходив до них в театр. Вони були акторами. Тут я з ними ходив на базар. Тут за кожної нагоди і можливості я бігав до кінотеатру "Україна" і з'їдав улюблений пломбір,

– пригадав Резніков.

Він вкотре наголосив, що "Херсон – наш. Український. Був, є і буде. Як і всі наші землі. Наші люди. Від сходу до заходу. Від півдня до півночі".

"Для Українців всі закуточки нашої країни – рідні"

Резніков також розповів, про свій цікавий родовід, він ще назвав його "всеукраїнським коктейлем". Оскільки рідні міністра народилися в різних куточках нашої країни: в Полтаві, Луганську, Києві, Дніпрі.

Неважливо, в якому місті ти народився чи виріс – для Українців всі закуточки нашої країни – рідні, найдорожчі, найкращі. І ми піднімемо наші прапори і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму. Головне – вірити. І довіряти одне одному. Адже боротьба наша спільна, як і мета в нас одна – Вільна, Незалежна, Щаслива Україна,

– додав міністр оборони.



Олексій Годзенко / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

. Олексій Годзенко – колишній журналіст 24 каналу. Нині він є військовослужбовцем Збройних Сил України. У вересні 2019 року Годзенко уклав контракт із ЗСУ, щоб побудувати сучасну пресслужбу в 503-му окремому батальйоні морської піхоти.

Раніше Годзенко показав, як виглядає аеродром у Чорнобаївці. Там зосталися літери зі слова "Херсон", які натякають на те, з чим залишилась Росія.

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