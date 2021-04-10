Резніков попередив, що ескалація на Донбасі може початися будь-коли

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Олексій Резніков заявив, що ескалація на Донбасі може трапитися у будь-який момент. Це пов'язано з тим, що на тимчасово окупованій території сконцентровано багато зброї.

Джерело:

BBC

Як може трапитися ескалація

Мінімальний ризик загострення є. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

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Резніков сказав, що у кримінальному праві є поняття "ексцес виконавця".

"Умовно кажучи, комусь доручили когось побити, а він раптом вбив. У такому разі організатор несе відповідальність за те, що насправді замовляв, а не за те, що відбулося насправді. А той, хто скоїв злочин, – вже за наслідок", – розповів міністр.

Тут може відбутися ексцес виконавця, як свого часу було, коли росіяни завезли "Бук" для того, щоб збити український літак, але випадково збили іноземний літак МН-17,
– заявив Резніков.

Він додав, що за даними наших військових, на тимчасово окупованих територіях сконцентрували до 25 тисяч найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів Росії.

"Що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, чи що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", – зауважив чиновник.

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Розташування російської армії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу