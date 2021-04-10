Резніков попередив, що ескалація на Донбасі може початися будь-коли

Олексій Резніков заявив, що ескалація на Донбасі може трапитися у будь-який момент. Це пов'язано з тим, що на тимчасово окупованій території сконцентровано багато зброї.

Як може трапитися ескалація

Мінімальний ризик загострення є. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

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Резніков сказав, що у кримінальному праві є поняття "ексцес виконавця".

"Умовно кажучи, комусь доручили когось побити, а він раптом вбив. У такому разі організатор несе відповідальність за те, що насправді замовляв, а не за те, що відбулося насправді. А той, хто скоїв злочин, – вже за наслідок", – розповів міністр.

Тут може відбутися ексцес виконавця, як свого часу було, коли росіяни завезли "Бук" для того, щоб збити український літак, але випадково збили іноземний літак МН-17,

– заявив Резніков.

Він додав, що за даними наших військових, на тимчасово окупованих територіях сконцентрували до 25 тисяч найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів Росії.

"Що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, чи що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", – зауважив чиновник.

Загострення на Донбасі: головне

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону. Це відбувається під виглядом бойових навчань.

Розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.

Крім того, у мережі публікували відео, на яких видно колони російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму.

Президент США Джо Байден запевнив, що у разі російської ескалації Україна не залишиться на одинці. За даними ЗМІ, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.



Розташування російської армії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу