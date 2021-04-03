Відчуваю, Росію цього року чекають тектонічні зміни, – Резніков

Олексій Резніков спрогнозував зміни в Росії, які дадуть старт врегулюванню ситуації на Донбасі. За його словами, відповідні події можуть відбутися вже у 2021 році.
Джерело:24 канал
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосив, що це лише його відчуття, а не переконання. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".
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Думаю, у цьому році будуть якісь дуже серйозні зміни в Росії. Я ось відчуваю, стануться тектонічні зміни в Росії. Це моє глибоке відчуття, не переконання – відчуття,
– сказав віцепрем'єр.
Олексій Резніков зазначив, що це покладе початок і змінам у питанні повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Водночас урядовець додав, що для досягнення миру потрібні дії як з боку Росії, так і з боку України.
Реінтеграція окупованих територій
Він зауважив, що повноцінна реінтеграція окупованих територій триватиме щонайменше 25 років. Однак закликав не плутати деокупацію з реінтеграцією.
Реінтеграція передбачає ментальне повернення людей. Реінтеграція передбачає розмінування територій, а це десятиліття. Економіку відновити, побудувати нові заводи, нові школи, нові теплоелектростанції. І багато чого іншого. Це десятки років,
– підсумував міністр.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Днями Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- У США запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.
- З початку поточної доби, 3 квітня, окупаційні війська 6 разів порушували режим тиші на Донбасі.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу