Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку
Міністр оборони України Олексій Резніков може звільнитися зі своєї посади. Але відповідне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський.
Про це Резніков повідомив під час пресконференції, інформує 24 Канал. Він наголосив, що жоден чиновник "не вічний у кріслі".
До речі Заступник Резнікова подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ
Резніков про можливу відставку
Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави,
– розповів Резніков.
За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію.
Резніков підкреслив, що він робитиме все задля перемоги України у війні.
"Мій фах дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Росії", – додав міністр оборони.
Скандал з Міноборони України: що відомо
- Нещодавно журналісти оприлюднили копію угоди на 13,16 мільярда гривень, яку уклало Міноборони України. Як виявилось, продукти для воїнів ЗСУ закуповують за цінами у рази вищими, аніж у місцевих супермаркетах.
- У Міноборони заявили, що відповідні дані розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Запевнили, що усі закупівлі здійснюються у законному порядку.
- Згодом стало відомо, що В'ячеслав Шаповалов – заступник міністра оборони – подав у відставку. Це сталося на тлі скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ.
- НАБУ та САП відкрили кримінальну справу через скандальні закупівлі.
- В СБУ повідомили, що викрили ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Ймовірно, мовиться про Богдана Хмельницького.
- Також в Україні викрили злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил. Їх вже затримали.