Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку

Міністр оборони України Олексій Резніков може звільнитися зі своєї посади. Але відповідне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський.

Про це Резніков повідомив під час пресконференції, інформує 24 Канал. Він наголосив, що жоден чиновник "не вічний у кріслі".

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Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави,

– розповів Резніков.

За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію.

Резніков підкреслив, що він робитиме все задля перемоги України у війні.

"Мій фах дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Росії", – додав міністр оборони.

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