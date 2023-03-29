Резніков проїхався на одній з німецьких БМП Marder, які вже прибули в Україну: відео

Олексій Резніков показав у русі німецькі бойові машини піхоти Marder, які Україна вже одержала від Німеччини.

Відповідне відео міністр оборони України опублікував 29 березня. Олексій Резніков зазначив, що Marder – це чудовий приклад німецької якості.

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Резніков показав німецькі Marder у русі

Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам випробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення "Леопардів". Мені подобається, як вони ревуть!

– написав Резніков.

Міністр додав, що він би був щасливий, якби посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен змогла б до нього приєднатися.

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Олексій Резніков подякував за допомогу канцлеру Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та народу Німеччини.

Німецькі Leopard 2 та Marder вже в Україні: основне

Marder – це гусенична бойова машина піхоти, розроблена концерном Rheinmetall наприкінці 1960-х років. БМП має високу швидкість руху, що дозволяє машині діяти спільно з танками Leopard як складова ударної групи. Машина, стріляти до 2,5 кілометри.