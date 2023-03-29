Резніков проїхався на одній з німецьких БМП Marder, які вже прибули в Україну: відео
Джерело:Олексій Резніков
Олексій Резніков показав у русі німецькі бойові машини піхоти Marder, які Україна вже одержала від Німеччини.
Відповідне відео міністр оборони України опублікував 29 березня. Олексій Резніков зазначив, що Marder – це чудовий приклад німецької якості.
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Резніков показав німецькі Marder у русі
Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам випробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення "Леопардів". Мені подобається, як вони ревуть!
– написав Резніков.
Міністр додав, що він би був щасливий, якби посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен змогла б до нього приєднатися.
Міністр оборони показав, як їдуть німецькі машини Marder: дивіться відео
Олексій Резніков подякував за допомогу канцлеру Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та народу Німеччини.Зверніть увагу! Marder – це гусенична бойова машина піхоти, розроблена концерном Rheinmetall наприкінці 1960-х років. БМП має високу швидкість руху, що дозволяє машині діяти спільно з танками Leopard як складова ударної групи. Машина може рухатись 65 кілометрів на годину, стріляти до 2,5 кілометри.
Німецькі Leopard 2 та Marder вже в Україні: основне
- Офіційний Берлін 27 березня підтвердив, що в Україну вже прибули 18 танків Leopard 2, які раніше передала Німеччина та орієнтовно 40 німецьких бойових машин піхоти Marder.
- Раніше писали, що українські військовослужбовці майже закінчили навчання на Leopard 2. Високопоставлений представник Бундесверу розповідав, що бійці ЗСУ тренувалися від 12 до 14 годин на день 6 днів на тиждень протягом п'яти тижнів.
- Згодом в Міноборони Німеччини заявили, що вони планували передати 14 танків, проте збільшили їхню кількість до 18. Це зробили тому, що основний бойовий танк може вплинути на розвиток подій на фронті. Разом з Leopard 2 A6 в Україну скерували пакет боєприпасів та запчастини до них.