Резніков розповів, чому не одразу погодився стати очільником Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що пропозицію від президента очолити відомство сприйняв як велику честь. Він вважає, що служба країні у воєнний час на такій посаді – це прояв довіри.

Резніков запевнив, що попри все, він розуміє й свою відповідальність на цій посаді. Для нього це серйозний професійний виклик.

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Мені був потрібен деякий час, щоб зрозуміти очікування президента від мене як міністра та завдання, які ставить Верховний Головнокомандувач. А також сформувати попереднє бачення, як ці завдання виконувати. Бо довіру треба виправдовувати або чесно сказати, що впевненості немає,

– сказав Резніков.

Він запевнив, що рішення очолити Міноборони не було емоційним, а зваженим. Саме тому він не прийняв його миттєво.

Що відомо про призначення Олексія Резнікова

У 2019 році Резніков був представником України у Тристоронній контактній групі, а у березні 2020 року став віцепрем'єром, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України президент подав до Верховної Ради 3 листопада 2021 року, а наступного дня 273 нардепи підтримали на голосуванні призначення.

На посаді міністра оборони Резніков змінив Андрія Тарана, якого напередодні Верховна Рада відправила у відставку. Перед голосуванням Резніков виступив перед народними депутатами та представив програму своєї діяльності на посаді голови Міноборони. Серед основних пунктів – підвищення якості управління, зміна підходу до кадрових питань та забезпечення синергії дій між міністерствами.

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