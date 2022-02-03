Резніков розповів, скільки російських військових є біля кордонів України

Біля кордонів України станом на 3 лютого зосередженні 115 тисяч російських військових. Таку кількість складає наземний контингент країни-агресора.

Росія перекидає підрозділи на полігони у Криму та Воронезькій області. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного контингенту,

– сказав урядовець.

Де зосередженні російські війська

У прилеглих до України російських регіонах;

на території Білорусі;

на тимчасово окупованому Донбасі;

в Криму.

Резніков додав, що 6 російських десантних кораблів із Північного Балтійського флоту продовжують перехід Середземним морем і мають зайти до сирійського порту "Тартус". Міністр не виключив, що далі ці судна можуть відправитися у Чорне море.

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