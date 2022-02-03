Резніков розповів, скільки російських військових є біля кордонів України
3 лютого 2022 , 13:57Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Біля кордонів України станом на 3 лютого зосередженні 115 тисяч російських військових. Таку кількість складає наземний контингент країни-агресора.
Росія перекидає підрозділи на полігони у Криму та Воронезькій області. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного контингенту,
– сказав урядовець.
Де зосередженні російські війська
- У прилеглих до України російських регіонах;
- на території Білорусі;
- на тимчасово окупованому Донбасі;
- в Криму.
Резніков додав, що 6 російських десантних кораблів із Північного Балтійського флоту продовжують перехід Середземним морем і мають зайти до сирійського порту "Тартус". Міністр не виключив, що далі ці судна можуть відправитися у Чорне море.
Останні новини про ймовірну ескалацію:
- У Сенаті США готують превентивні санкції проти Росії. Водночас "руйнівні обмеження" запровадять вже у разі наступу на Україну.
- Олексій Резніков впевнений у низькій ймовірності значної ескалації.
- Ізраїль також відкидає сценарій повномасштабного вторгнення. Уряд країни вважає, що серйозного збройного конфлікту між Росією та Україною найближчим часом не буде.
- Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія перекинула у Білорусь "найбільшу кількість військ з часів Холодної війни". Політик закликав Кремль до деескалації.
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