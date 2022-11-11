ЗСУ використає зимову паузу з користю: Резніков розповів, ким посилять армію

Зима сповільнить будь-яку активність на полі бою з боку України та Росії, що є вигідним для обох сторін. Україна спробує використати зимову паузу з максимальною користю.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він припускає, що завдяки виведенню військ з Херсона Росія може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області.

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ЗСУ використають зиму для ротації

Зима сповільнить будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно для всіх сторін. Ви відпочинете,

– сказав він.

Резніков передбачив, що Україна вийде з перерви сильною, підкріпленою тисячами солдатів, які навчаються у Великій Британії.

"Ми використаємо цей час з максимальною віддачею для наших збройних сил, для перегрупування, для оновлення та для ротації, і ми добре їх підготуємо", – сказав міністр оборони.

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Українські військові поступово просуваються на Півдні після того, як Росія 9 листопада оголосила, що нібито залишає Херсон. Окрім Херсонщини, ЗСУ просуваються на Миколаївщині, де вже зайшли в Снігурівку

Головнокомандувач Валерій Залужний інформував, що на напрямках Петропавлівка – Новорайськ і Первомайське – Херсон ЗСУ просунулись по 7 кілометрів. Наші воїни звільнили понад 40 населених пунктів.

Зранку 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив деокупацію 12 селищ на Херсонщині. Просування захисників України триває, але повільно через мінування росіянами території. У ЗСУ розповіли, що наші воїни просунулися на 10 кілометрів.

Натомість окупати відступають на лівий берег Дніпра, де встигли підготувати собі оборонні позиції.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео