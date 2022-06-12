Резніков розповів, як на початку війни вдалося таємно вивезти військові частини

В Україні готувалися до повномасштабної війни з Росією, хоча на офіційному рівні загроза російського вторгнення применшувалася. На початку війни Україні вдалося вивезти військові частини, щоб ті не постраждали від ударів росіян.

Україні вдалося вивести з-під удару свої сили

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про тактику, яка була частиною набору протоколів, розроблених під час надсекретного планування перед вторгненням.

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За його словами, основна хитрість полягала в тому, щоб оголосити "звичайні" військові навчання за аналогією з російськими та білоруськими у перші тижні лютого.

Як пояснив Резніков, "навчання" дозволили Україні розосередити військових. Тому після російських ударів наші військові зі зброєю були готові давати відсіч у різних куточках України.

Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їхньої постійної дислокації. Коли пішли удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами і розкидані по країні,

– сказав міністр оборони.

Як йдеться у матеріалі The Economist, Україна підготувала й інші несподіванки для Росії. Зокрема, вдалося приховали системи протиповітряної оборони та штурмовики, замінивши їх макетами.

Резніков назвав втрати України та розповів про ситуацію на фронті

Нещодавно Олексій Резніков розповів, що ситуація на фронті важка. За словами глави Міноборони, щодня Україна втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.

Схожі дані озвучував також президент Володимир Зеленський. Глава держави заявляв, що Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.

Говорячи про ситуацію на фронті, Олексій Резніков сказав, що Україна має достатньо зброї, щоб захистити себе від будь-якої армії Європи, однак – не російської. Він наголосив, що Україні конче потрібне важке озброєння і затягувати з цим не можна.

Щодо тривалості війни, то глава Міноборони вважає, що наразі неможливо передбачити, коли вона закінчиться. Водночас він висловив оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще у 2022 році. Резніков сказав, що Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої країни.

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