Резніков розповів, як на початку війни вдалося таємно вивезти військові частини

12 червня 2022 , 19:28
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Джерело:

The Economist

В Україні готувалися до повномасштабної війни з Росією, хоча на офіційному рівні загроза російського вторгнення применшувалася. На початку війни Україні вдалося вивезти військові частини, щоб ті не постраждали від ударів росіян.

Україні вдалося вивести з-під удару свої сили

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про тактику, яка була частиною набору протоколів, розроблених під час надсекретного планування перед вторгненням.

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За його словами, основна хитрість полягала в тому, щоб оголосити "звичайні" військові навчання за аналогією з російськими та білоруськими у перші тижні лютого.

Як пояснив Резніков, "навчання" дозволили Україні розосередити військових. Тому після російських ударів наші військові зі зброєю були готові давати відсіч у різних куточках України.

Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їхньої постійної дислокації. Коли пішли удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами і розкидані по країні,
– сказав міністр оборони.

Як йдеться у матеріалі The Economist, Україна підготувала й інші несподіванки для Росії. Зокрема, вдалося приховали системи протиповітряної оборони та штурмовики, замінивши їх макетами.

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Автор: Михайло Гема