Резніков сподівається, що Україна отримає важку зброю за підсумками "Рамштайн-3"

Третя зустріч Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" відбудеться 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що після неї наша держава отримає важке озброєння.

Резніков 13 червня зустрівся у Києві з пані-послом США в Україні Бріджит Брінк. Також на цій зустрічі були Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, його заступник генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

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Резніков сподівається на постачання важкої зброї за підсумками "Рамштайн-3"

Під час зустрічі Залужний, Резніков та Брінк обговорили активну взаємодію для задоволення потреб українського війська та подальшу консолідацію зусиль України й США. Головнокомандувач ЗСУ розповів пані-послу про нещодавню телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Розуміння стратегії нашої збройної боротьби й проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі та зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, яку просить Україна", – додав Залужний.

Також на зустрічі обговорили підготовку до проведення чергової зустрічі контактної групи з питань оборони України – "Рамштайн-3". За словами Резнікова, партнери України продовжують працювати над питанням підтримки нашої армії у боротьбі з окупантами. Водночас роль та лідерство Сполучених Штатів у цьому процесі – надзвичайні.

Коаліція держав світу на підтримку України зростає. Маю надію, що за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", нам вдасться досягти значних практичних результатів у нарощенні постачання зброї для потреб Збройних Сил України, передусім – це стосується важкого озброєння,

– зазначив міністр.

За словами Резнікова, він вірить, що міжнародна підтримка дасть максимальний ефект. Адже з військовою допомогою держав-партнерів ЗСУ зможуть вигнати загарбників з українських земель, а також відстояти незалежність нашої держави й свободу країн Європи

Своєю чергою, Брінк відзначила рішучість та мужність воїнів Збройних Сил України, з якою вони виборюють перемогу на полі бою.

"Мужні українські військові захищають свободу. Я зосереджена на тому, щоб Україна отримала необхідне озброєння для боротьби. Ми обговорили питання, як зміцнити Україну в битві з агресором та посилити обороноздатність ЗСУ", – підсумувала пані-посол.

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Попередні зустрічі "Рамштайн": головне

Вперше зустріч міністрів оборони різних країн світу щодо підтримки України відбулася 26 квітня на базі Рамштайн у Німеччині. Контактну групу утворили представники 40 країн.

Тоді вони вирішили надати нашій країні обладнання на загальну суму понад 5 мільярдів доларів, щоб підтримати її самооборону.

Онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї доєдналися представники ще 4 країн світу.

Під час неї обговорювали ситуацію на фронті, вже надану військову допомогу та актуальні оборонні потреби України.

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