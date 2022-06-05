Резніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України

Європейському союзу слід створити трастовий фонд для України. З його допомогою всі охочі європейські країни зможуть надавати військову підтримку нашій державі.

Резніков закликав ЄС створити трастовий фонд для України

З таким закликом до Євросоюзу звернувся міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022.

Головне ЗСУ борються за Сєвєродонецьк, успіх нацгвардійців на Сході: основне за 101 день війни

Так, Резніков наголосив, що наступним кроком надання допомоги Україні від ЄС могло б бути створення відповідного трастового фонду.

Є держави, наприклад Люксембург, які готові допомагати Україні. Але не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд в Європі, і це може бути наступним кроком,

– зазначив очільник Міноборони.

Зеленський ініціював створення платформи United24

17 травня президент України підписав указ про створення спеціальної платформи United24. Це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів і благодійників, що хочуть допомогти нашій країні.

Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії. Усі благодійники можуть обрати конкретний проєкт для передачі коштів.

Презентація платформи United24 у США та продаж вишиванки Зеленського

4 червня Володимир Зеленський виступив на презентації платформи United24 у Вашингтоні. Очільник нашої держави закликав весь світ долучатися, адже російська армія в Україні залишає після себе руїни, а люди повинні мати, куди повертатися вже сьогодні. Для цього й була створена платформа.