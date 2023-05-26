Чудова ідея, – експілот США відповів Резнікову на запрошення воювати на F-16 в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував залучити до війни на боці України досвідчених пілотів із західних країн. Тих, які вміють керувати F-16.

На пропозицію Резнікова відповів республіканець та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер. Він наголосив, що підтримує ініціативу.

До речі Стратегія на найближчі тижні: Остін після "Рамштайну" розповів про F-16 для України

Це чудова ідея. Я думаю, це можливо,

– наголосив експілот.

Охочі знайдуться

За словами Кінзінгера, багато з досвідчених пілотів ВПС США, які звільнилися з армії, пішли працювати в авіакомпанії, тобто в них є робота. Однак є пілоти, які після звільнення нікуди не пішли.

Він навів приклад свого друга, який за походженням українець. Він би з радістю зайнявся чимось подібним. Також Кінзінгер пригадав, що подібне було під час Другої світової війни. До вступу США у війну багато американських пілотів поїхали до Британії і літали на її боці проти німців.

Україна може отримати F-16

21 травня 2023 року президент США Джо Байден оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

У Нідерландах додали, що навчання розпочнеться найближчим часом. До ініціативи стосовно навчань на винищувачах долучились такі країни, як Норвегія, Польща, Бельгія та Португалія.

Після засідання "Рамштайн" глава Пентагону ЛЛойд Остін заявив, що у наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Зазначимо, перемовини щодо надання Україні літаків F-16 ведуться щонайменше від січня 2023 року, і поки партнери не ухвалили чітке рішення. Однак президент Володимир Зеленський довіряє союзникам та впевнений у тому, що на них можна покладатися.

Винищувачі F-16 можуть бити по наземних цілях різними типами зброї. Також вони можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною. Україна хоче отримати саме ці винищувачі F-16, адже вони багатофункціональні.