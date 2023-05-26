Чудова ідея, – експілот США відповів Резнікову на запрошення воювати на F-16 в Україні
Джерело:LIGA.net
Міністр оборони Олексій Резніков запропонував залучити до війни на боці України досвідчених пілотів із західних країн. Тих, які вміють керувати F-16.
На пропозицію Резнікова відповів республіканець та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер. Він наголосив, що підтримує ініціативу.
До речі Стратегія на найближчі тижні: Остін після "Рамштайну" розповів про F-16 для України
Це чудова ідея. Я думаю, це можливо,
– наголосив експілот.
Охочі знайдуться
За словами Кінзінгера, багато з досвідчених пілотів ВПС США, які звільнилися з армії, пішли працювати в авіакомпанії, тобто в них є робота. Однак є пілоти, які після звільнення нікуди не пішли.
Він навів приклад свого друга, який за походженням українець. Він би з радістю зайнявся чимось подібним. Також Кінзінгер пригадав, що подібне було під час Другої світової війни. До вступу США у війну багато американських пілотів поїхали до Британії і літали на її боці проти німців.
Україна може отримати F-16
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
- У Нідерландах додали, що навчання розпочнеться найближчим часом. До ініціативи стосовно навчань на винищувачах долучились такі країни, як Норвегія, Польща, Бельгія та Португалія.
- Після засідання "Рамштайн" глава Пентагону ЛЛойд Остін заявив, що у наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
Зазначимо, перемовини щодо надання Україні літаків F-16 ведуться щонайменше від січня 2023 року, і поки партнери не ухвалили чітке рішення. Однак президент Володимир Зеленський довіряє союзникам та впевнений у тому, що на них можна покладатися.Зверніть увагу! Винищувачі F-16 можуть бити по наземних цілях різними типами зброї. Також вони можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною. Україна хоче отримати саме ці винищувачі F-16, адже вони багатофункціональні.