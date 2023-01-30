Рік перемоги, – Резніков сподівається на завершення війни у 2023

Вже 2023 року Україна може перемогти Росію у цій жорстокій війні. Однак для цього потрібно докласти багато зусиль.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Rosemary Barton Live. Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав важливі умови для того, щоб Україні перемогла у 2023 році.

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2023-й – рік перемоги

На питання, коли може закінчитись війна України та Росії, Резніков відповів, що він зберігає оптимізм. Він сподівається, що перемога нашої держави станеться вже у 2023 році.

Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги,

– заявив міністр.

За словами Резнікова, для перемоги України необхідно багато чого зробити, однак наш народ хоче здобути перемогу якомога швидше.

У ГУР оцінили шанси завершити війну у 2023 році

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у 2023 році в Україні буде наступальна війна . Про це свідчить зброя, яку повинні надати нам міжнародні партнери.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що швидкість завершення війни залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як зараз.

"Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії й чи залишатиметься економічний тиск високим", – наголосив Скібіцький.