Рік перемоги, – Резніков сподівається на завершення війни у 2023
Джерело:CBC
Вже 2023 року Україна може перемогти Росію у цій жорстокій війні. Однак для цього потрібно докласти багато зусиль.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Rosemary Barton Live. Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав важливі умови для того, щоб Україні перемогла у 2023 році.
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2023-й – рік перемоги
На питання, коли може закінчитись війна України та Росії, Резніков відповів, що він зберігає оптимізм. Він сподівається, що перемога нашої держави станеться вже у 2023 році.
Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги,
– заявив міністр.
За словами Резнікова, для перемоги України необхідно багато чого зробити, однак наш народ хоче здобути перемогу якомога швидше.До речі! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у 2023 році в Україні буде наступальна війна. Про це свідчить зброя, яку повинні надати нам міжнародні партнери.
У ГУР оцінили шанси завершити війну у 2023 році
Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що швидкість завершення війни залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як зараз.
"Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії й чи залишатиметься економічний тиск високим", – наголосив Скібіцький.