У нас час для городів, – віце-прем'єр Резніков заявив, що війни з Росією не буде

Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявив, що війни з Росією не буде. Він жартома пояснив це тим, що наразі в українців інші насущні проблеми – садіння городів.

Таку заяву віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зробив на брифінгу у Миколаєві. Туди міністр поїхав із робочим візитом.

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Резніков про війну з Росією

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловився щодо напруження у суспільстві через агресію Росії. Він зазначив: його часто питають про те, чи буде загострення війни і чи нападе Росія. На це Резніков відповів, що ні, війни з Росією не буде.

Я дуже позитивно налаштована людина. Війни не буде. Її не має бути. У нас зараз час не для війни… у нас зараз городи,

– пожартував Резніков.

Резніков додав: потрібно займатися мирним життям. Він висловив надію, що такі самі настрої є і в пересічних росіян.

Заява Резнікова про війну з Росією: дивіться відео

Що Резніков раніше казав про Росію та ескалацію