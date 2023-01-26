Пропоную вгадати, – Резніков заінтригував хорошими новинами про нову техніку

Олексій Резніков заінтригував новою технікою. Міністр оборони України показав фото, на якому він сидить за кермом, ймовірно, бронеавтомобіля.

Очільник міністерства заявив, що знову є новини про техніку для фронту, які потішать. Зокрема, ймовірно, мовиться про нові машини.

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Яку нову техніку можуть отримати ЗСУ

Олексій Резніков зауважив, що 25 січня було багато позитивних і довгоочікуваних новин від наших партнерів.

Та є новини, які тішать не менше. Пропоную вгадати, яка техніка на фото?

– написав міністр оборони.

Він також опублікував фото з технікою, яку можуть отримати Збройні Сили України.



Олексій Резніков анонсував отримання нової техніки / Фото міністра оборони України

Користувачі в коментарях почали припускати, про які саме машини мовиться. Серед варіантів:

бронеавтомобіль виробництва українського підприємства "Практика" – "Козак-2М";

бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії "Українська бронетехніка" – "Варта".

Та станом на 15 годину 26 січня міністр оборони не підтвердив і не спростував ці припущення людей та не сказав, про яку саме техніку мовиться.

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