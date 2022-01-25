Ой, серйозно, – Резніков жартома привітав Зеленського із днем народження
25 січня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 25 січня відсвяткував свій 44 день народження. Главу держави привітали перші особи держави.
Олексій Резніков, спілкуючись із журналістами та представниками ЗМІ у кулуарах Верховної Ради, вдав, що не знав про знаменну для президента дату, пожартувавши з цього приводу.
Читайте також З днем народження, коханий, – Олена Зеленська чуттєво привітала чоловіка з 44-річчям
Серйозно? Ой. Пане президенте, з днем народження вас. Нехай усе буде добре. Добра, позитиву, крім ПЛР-тесту,
– сказав міністр оборони.
Як Зеленський проведе день народження
- Прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський у 2022 році не святкуватиме свій день народження та проведе його на роботі.
- Водночас, за словами речника, президент своїх друзів і колег попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи – благодійність.
- Раніше, 24 січня, про це повідомив і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.