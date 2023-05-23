Забирайте своїх з України, – Резніков звернувся до башкирів їхньою мовою

Міністр оборони Олексій Резніков записав звернення до башкирів, закликавши не брати участі у війні проти України. Річ у тім, що Башкортостан є одним з лідерів за втратами Росії в Україні.

Звернення до башкирів міністр продублював їхньою мовою. Найперше Резніков пригадав свою службу в армії, тоді одним з його найкращих товаришів був башкир.

До речі Резніков анонсував новий "Рамштайн" та пояснив, про що говоритимуть

Він порівняв, що тепер саме Республіка Башкортостан стала одним з лідерів серед російських регіонів за рівнем втрат в Україні. Загинули чи травмувались тисячі людей з Башкирії.

Людей відправляють на смерть

Резніков наголосив, що влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду та прислуговуючи Кремлю, відправляє своїх людей на смерть.

Міністр намагався донести, якщо перерахувати проблеми й загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені лежать в Москві.

Віддайте нам військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів. Кремль уже програв цю війну,

– додав міністр.

Він закликав башкирів йти з України. Чим раніше це станеться, тим більше життів збережуть.

З 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 204 360 росіян. Лише за останню добу Росія втратила 480 людей. Це офіційні цифри, натомість реальні можуть бути значно вищими.