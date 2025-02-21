У США ще не вирішили, чи підтримають резолюцію ООН до річниці вторгнення Росії в Україну

У Вашингтоні не ухвалили рішення щодо того, чи підтримають резолюцію ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Цей документ підтримує територіальну цілісність України.

Окрім цього, він вимагає від Кремля виведення російських військ з території держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Від чого залежить рішення Вашингтону щодо резолюції

У коментарі виданню політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі розповів, що рішення щодо резолюції ухвалюватиме Вашингтон.

Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть,

– каже Келлі.

Водночас у Reuters повідомили, що Сполучені Штати відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні. Варто зазначити, що він "закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".

Окрім цього, проєкт також нагадує про "необхідність повного виконання відповідних резолюцій, прийнятих у відповідь на агресію проти України", зокрема, мова йде про вимоги до Росії негайно, "повністю та безумовно" вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Співрозмовник Reuters зауважив, що минулі роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні. Дипломатичні джерела також повідомили агенції, що авторами проєкту є понад 50 країн. Однак, поки що ситуація вказує на те, що США не підпишуть резолюцію.

Там зазначають, що документ винесуть на голосування Генеральної Асамблеї у понеділок, 24 лютого. А також додають, що такі резолюції не є обов'язковими, але мають політичну вагу та відображають глобальний погляд країн на російську війну.