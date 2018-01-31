Резонансна ДТП у Харкові: поліція завершила розслідування

Поліція завершила розслідування про смертельну аварію в Харкові / Фото з відкритих джерел

Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, в результаті якої загинуло шість людей, ще п'ятьох госпіталізували.