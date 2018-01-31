Резонансна ДТП у Харкові: поліція завершила розслідування
Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, в результаті якої загинуло шість людей, ще п'ятьох госпіталізували.
Про це повідомив адвокат Геннадія Дронова, що є одним з підозрюваних у смертельній аварії, Сергій Перепелиця, пишуть "Українські новини".
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Досудове розслідування завершено,
– розповів юрист.
За словами правозахисника, досудове розслідування завершилося ще минулого тижня (22-28 січня).
Вже найближчим часом обвинувальний акт у справі буде переданий до суду.
Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась ДТП, внаслідок якої загинули 6 осіб. За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, яку взято під арешт. А автомобілем Volkswagen Touareg керував Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.