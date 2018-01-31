21:08
31 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:33, 30 січня
Вєсті. UA. Герман змінює фаворита. Героїчний образ Савченко
Вєсті.UA
21:32, 30 січня
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Резонансна ДТП у Харкові: поліція завершила розслідування

20:51, сьогодні 206 Читать новость на русском
Поліція завершила розслідування про смертельну аварію в Харкові
Поліція завершила розслідування про смертельну аварію в Харкові / Фото з відкритих джерел

Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, в результаті якої загинуло шість людей, ще п'ятьох госпіталізували.

Про це повідомив адвокат Геннадія Дронова, що є одним з підозрюваних у смертельній аварії, Сергій Перепелиця, пишуть "Українські новини".

Читайте також: Резонансна ДТП у Харкові: слідство завершується, а Зайцева кається

Досудове розслідування завершено,
– розповів юрист.

За словами правозахисника, досудове розслідування завершилося ще минулого тижня (22-28 січня).

Вже найближчим часом обвинувальний акт у справі буде переданий до суду.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась ДТП, внаслідок якої загинули 6 осіб. За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, яку взято під арешт. А автомобілем Volkswagen Touareg керував Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини ДТП у Харкові Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають
сьогодні, 21:04 Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають "рупорами Путіна"
Борис Немировський 7
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 20:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 2314
Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
сьогодні, 18:30 Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
1182
Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
сьогодні, 18:48 Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
742
Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка
сьогодні, 19:01 Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка
Інна Жолобович 714
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Рішення про постачання американської зброї підвищить вартість російської агресії, – Порошенко
 19 вересня 2017 , 06:04
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії
 21 листопада 2017 , 20:27
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
BMW X3
 30 квітня , 12:03
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук